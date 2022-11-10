МАГАТЕ провело інспекцію на Південноукраїнській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з 7 по 9 листопада провело інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"З 7 по 9 листопада 2022 року на ВП "Південноукраїнська АЕС" було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межахугоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою інспекції була перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.

Як повідомлялося, інспектори МАГАТЕ перевірили три українських ядерних об’єкти і не виявили жодних ознак створення "брудних бомб", про які заявляла російська пропаганда.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Перед цим міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень. Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.