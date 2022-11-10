Mazda припиняє бізнес в Росії, продає свою частку за 1 євро

Японський автоконцерн Mazda передасть російській групі "Соллерс" свою частку у спільному підприємстві у заводі "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" (Владивосток).

Як повідомляє "Комерсант", угода буде здійснена за 1 євро, але передбачає можливість викупу японською компанією частки у СП протягом наступних 3 років. У зв'язку з передачею частки концерн відобразить збиток у розмірі $82 млн.



Рішення про передачу частки було ухвалено 24 жовтня.



"Процедуру передачі буде виконано в найкоротші терміни після схвалення від відповідних органів влади. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі у спільному підприємстві за трансфертною ціною протягом наступних трьох років", – оголосили в Mazda.



Водночас у "Соллерс Авто" підтвердили, що викуповують частку Mazda у спільному підприємстві у Владивостоці. "Готуємо запуск нових продуктів на потужностях майданчика наступного року", – йдеться у заяві компанії.



Збірка автомобілів Mazda (CX-9, CX-5, а також Mazda 6) у Владивостоці було налагоджено у 2012 році. Після російського вторгнення в Україну Mazda припинила постачання комплектуючих на російський завод.