Mazda припиняє бізнес в Росії, продає свою частку за 1 євро

Японський автоконцерн Mazda передасть російській групі "Соллерс" свою частку у спільному підприємстві у заводі "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" (Владивосток).

Як повідомляє "Комерсант", угода буде здійснена за 1 євро, але передбачає можливість викупу японською компанією частки у СП протягом наступних 3 років. У зв'язку з передачею частки концерн відобразить збиток у розмірі $82 млн.

Рішення про передачу частки було ухвалено 24 жовтня.

"Процедуру передачі буде виконано в найкоротші терміни після схвалення від відповідних органів влади. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі у спільному підприємстві за трансфертною ціною протягом наступних трьох років", – оголосили в Mazda.

Водночас у "Соллерс Авто" підтвердили, що викуповують частку Mazda у спільному підприємстві у Владивостоці. "Готуємо запуск нових продуктів на потужностях майданчика наступного року", – йдеться у заяві компанії.

Збірка автомобілів Mazda (CX-9, CX-5, а також Mazda 6) у Владивостоці було налагоджено у 2012 році. Після російського вторгнення в Україну Mazda припинила постачання комплектуючих на російський завод.

угода буде здійснена за 1 євро

ось реальна вартість будь-якого бізнесу на рашці 👍
10.11.2022 12:17 Відповісти
На самом деле не реална вартись, а мазда хитрожопая открыла фирму прокладку и ей передает бизнес. Я вот например готов 2 евро дать продайте мне.
10.11.2022 12:26 Відповісти
Там буде нове виробництво, це вже не бізнес, а просто виробничі потужності на яких будут виробляти якийсь китайський шлак типу "їздить і точка" 😂
10.11.2022 12:40 Відповісти
Готовий дати 100 евро....
Хто більше....мазди, не будьте лохами...
10.11.2022 14:27 Відповісти
До чого цей фарс? Ніхто не виходить із засрашки з зупинкою виробництва. Всі тупо комусь 'продають'.
10.11.2022 12:36 Відповісти
Всё "Pyazda"
10.11.2022 12:42 Відповісти

