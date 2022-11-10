Україна та США оновлять угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво

Торговий представник США Кетрін Тай та міністерка економіки Юлія Свириденко започаткували переговорний процес щодо оновлення Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року.

Про це сторони домовились за результатами зустрічі у Вашингтоні 9 листопада, передає пресслужба Мінекономіки.

"Оновлення торгової угоди особливо важливо в контексті економічної підтримки США для України та в контексті повоєнної відбудови. Більше 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інституцій США обговорили існуючі програми допомоги і наступні кроки для залучення інвестицій в Україну", – заявила Свириденко.

Зазначається, що таке рішення ухвалене для підтримки зусиль України щодо створення більш прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. Обидві сторони сподіваються на продовження роботи в цій сфері.

"Настав час оновити Угоду про торговельно та інвестиційне співробітництво (TICA) та надати всі необхідні гарантії бізнесу щодо нетарифних заходів, як от регуляторне середовище процедур закупівель", – зазначила міністерка.

У межах чергового засідання Ради з торгівлі та інвестицій сторони обговорили широке коло питань – від судової реформи, приватизацї і публічних закупівель до технічного регулювання, інтелектуальної власності і ветеринарних питань. Особливий акцент зробили на трудовій реформі.

За словами Свириднко, масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка вимагає оновлення договірної бази. Тому сторони доповнять Угоду 2008 року низкою протоколів. Це має зміцнити довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну і полегшити реалізацію проєктів з відновлення та відбудови України.