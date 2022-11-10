Понесли долар в банки: Нацбанк зафіксував зростання валютних депозитів

Депозити населення у валюті у жовтні зросли на 2,5% або $211 млн.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев із посиланням на дані Нацбанку.

За його словами, зростання валютних депозитів пов'язане з дозволом НБУ, що діє з кінця жовтня, купувати безготівкову валюту через банки в межах до 100 тис. грн на місяць із подальшим розміщенням на строковому депозиті від трьох місяців.

Загалом за останні два місяці депозити населення у валюті зросли більш ніж на $250 млн, сягнувши $8,6 млрд станом на 1 листопада.

Водночас депозити населення в гривнях також продовжили зростати. У жовтні зростання становило 0,2% або 1 млрд грн.

"Із початку року гривневі вклади населення збільшились на 91,5 млрд грн або +20%, з початку війни (24 лютого) – відповідно на 121,3 млрд грн і 28,4%. На початок листопада гривневі депозити фізосіб складали 548,7 млрд грн", – зазначив нардеп.

Гривневі депозити корпоративного сектору за жовтень зросли одразу на 29,2 млрд грн або 5,7% до 543,9 млрд грн.

Депозити підприємств в національній валюті відновлюються третій місяць поспіль, що дозволило перевищити довоєнний рівень – на 40,9 млрд грн або 8,1%.

Вклади підприємств у валюті за жовтень зросли на $356 млн або на 4,6% (до $8,1 млрд), перевищивши рівень на початок року на третину мільярда доларів або 4,3%.

"Зростання вкладів бізнесу свідчить про його поступову адаптацію до умов воєнної економіки та певне покращення фінансового стану підприємств. Це також можна спостерігати і по зростанню обсягів експорту, які у вересні - жовтні досягли максимуму з початку війни", – наголосив Гетманцев.

За його словами, тривалий приріст депозитного портфелю банків є результатом збереження довіри вкладників, що підкріплюється професійними діями НБУ, уряду та усієї банківської спільноти.