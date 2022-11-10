Обленерго зобов’язали оновлювати інформацію про відключення світла що пів години

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов’язала операторів систем розподілу (обленерго) що пів години оновлювати інформацію про перерви в електропостачанні споживачів із зазначенням населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів та характеру перерв.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 10 листопада, передає Інтерфакс-Україна.



"Оператор системи розподілу зобов'язаний кожні 30 хвилин актуалізувати вказану інформацію", – йдеться у відповідній ухвалі регулятора. Зокрема, обленерго мають зазначати назви перерв у енергопостачанні – плановий, аварійний, застосування графіків обмеження споживачів.



Цією постановою Нацкомісія внесла відповідні зміни до постанови від 26 березня 2022 року №349 "Про захист інформації, яка в умовах військового стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури".

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення на офіційному веб-сайті регулятора.



"Це рішення було прийнято за зверненням самих ліцензіатів (обленерго, – ред.). Вони зазначають, що дуже велике навантаження на call-центри, оскільки споживачі не розуміють, що відбувається і вони починають шукати будь-які зв'язки з компаніями", – зазначив член НКРЕКП Дмитро Коваленко.

Як повідомлялося, "Укренерго" відмовився від аварійних відключень на 10 листопада