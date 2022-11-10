Суд арештував одного з підозрюваних у справі про розкрадання в "Укргазбанку"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 10 листопада ухвалила рішення про взяття під варту з альтернативою застави ексдиректора департаменту та заступника голови правління "Укргазбанку".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП та застосувала до колишнього директора департаменту та заступника Голови правління "Укргазбанку" – одного з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 млн грн збитків АБ "Укргазбанк", запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 40 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в разі внесення коштів підозрюваний повинен: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків – до 31 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Національно антикорупційне бюро оголосило у розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них ексголова правління банку, а також колишній очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України. Також підозри повідомили особам, які на момент вчинення злочину обіймали такі посади: двоє заступників голови правління "Укргазбанку", директор департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами та його заступник.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".