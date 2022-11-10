Британія заморозила російські активи на $21 мільярд

Велика Британія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 мільярда фунтів стерлінгів ($20,9 млрд) через запроваджені проти РФ санкції після її вторгнення в Україну.

Як повідомив британський Офіс із застосування фінансових санкцій, це приблизно на 6 мільярдів фунтів стерлінгів більше, ніж біло заморожено в рамках усіх інших санкційних режимів, повідомляє Bloomberg.

Загальна сума стосується лише фінансових активів, включаючи акції та готівку, і не включає майно. Крім того, влада Нормандських островів оголосила про окреме замороження активів, включаючи активи на суму $7 мільярдів, пов’язані з Романом Абрамовичем.

У щорічному огляді Офісу із застосування фінансових санкцій зазначається, що разом зі союзниками Велика Британія запровадила санкції через російське вторгнення в Україну проти 1200 осіб і 120 компаній.

Водночас із моменту вторгнення підрозділ Казначейства отримав 236 повідомлень про порушення санкцій.