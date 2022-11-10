Ще один японський виробник автомобілів йде з Росії

Японський автоконцерн Isuzu розглядає можливість виходу з російського ринку.

Про це представники компанії оголосили на пресконференції, присвяченій результатам поточного фінансового року, повідомляє РБК з посиланням на японське інформагентство Kyodo.

Isuzu може вдатися до такого кроку через неможливість постачати компоненти для свого автозаводу у російському Ульяновську (АО "Ісузу Рус"), який простоює з весни.

Раніше російське видання "Коммерсант" повідомляло, що спільне підприємство російського автовиробника "Соллерс" і японської Isuzu отримало дозвіл уряду РФ щоб розірвати спеціальний інвестиційний контракт (СПІК).

Цей договір між Isuzu і "Соллерс" був укладений у 2018 році і став одним з перших СПІК в автопромі. Очікувалось, що в 2021 році на російський ринок вийде власний продукт спільного підприємства – УАЗ City, однак цього так і не сталося. Загальні інвестиції у проєкт повинні були скласти 4,96 млрд рублів.

Завод Isuzu в російському Ульяновську працює з 2012 року. У минулому році з його конвеєру зійшло 3,7 тис. машин. Модельний ряд комерційної техніки Isuzu включав шасі повної маси від 3,5 тонни до 33 тонн, а також пікапи D-Max.

Як повідомлялося, раніше японський автоконцерн Mazda вирішив піти з РФ, передавши російській групі "Соллерс" свою частку у спільному підприємстві у заводі "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" за 1 євро.