На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на кордоні з Румунією 10 листопада почав роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що відкриття пункту пропуску відбулось за участі прем’єр-міністрів України та Румунії Дениса Шмигаля та Ніколає Чуке.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до сьогодні на кордоні з Румунією Україна мала лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – "Порубне – Сірет". Наразі він один з найзавантаженіших, бо шлях через нього лежить до портів на півдні Європи.

"Повноцінне відкриття пункту пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" покращить ситуацію на україно-румунському кордоні. Після завершення необхідних робіт з румунського боку – пункт пропускатиме вантажний транспорт цілодобово", – наголосив він.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" працює в цілодобовому режимі, має по три смуги руху на в’їзд та виїзд з України. За добу через цей пункт пропуску може проїжджати до 100 вантажних автомобілів. Рух дозволений для легковиків та порожніх вантажівок.

Як додав прем’єр Шмигаль, "Красноїльськ – Вікову де Сус" став першим з 1998 року пунктом пропуску, збудованим з нуля. За його словами, Україна та Румунія планують разом запустити й інші пункти пропуску.