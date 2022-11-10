Росія достроково підвищить тарифи на газ для населення через дефіцит бюджету

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ пропонує підвищити регульовану ціну на газ "Газпрому" з 1 грудня для всіх категорій споживачів, у тому числі для населення, на 8,5%.

Відповідні проєкти правових наказів оприлюднені на російському Федеральному порталі, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, російський уряд ініціював підвищення податків для експортерів сировини, а також тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.

Зокрема, уряд РФ вирішив підвищити ціни на газ для промисловості та населення вже з 1 грудня 2022 року на 8,5%, хоча раніше підвищення тарифів на газ було заплановано тільки на липень 2024 року. Ці кошти будуть вилучені у газових компаній до федерального бюджету.

Сукупно запропоновані заходи мають забезпечити додаткові надходження до федерального бюджету РФ у 2023–2025 роках у розмірі понад 3 трильйони рублів, з них у 2023 році планується додатково зібрати близько 1,4 трлн рублів ($23,25 млрд).