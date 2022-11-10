БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія достроково підвищить тарифи на газ для населення через дефіцит бюджету

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ пропонує підвищити регульовану ціну на газ "Газпрому" з 1 грудня для всіх категорій споживачів, у тому числі для населення, на 8,5%.

Відповідні проєкти правових наказів оприлюднені на російському Федеральному порталі, повідомляє Інтерфакс.

Як повідомлялося, російський уряд ініціював підвищення податків для експортерів сировини, а також тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.

Зокрема, уряд РФ вирішив підвищити ціни на газ для промисловості та населення вже з 1 грудня 2022 року на 8,5%, хоча раніше підвищення тарифів на газ було заплановано тільки на липень 2024 року. Ці кошти будуть вилучені у газових компаній до федерального бюджету.

Сукупно запропоновані заходи мають забезпечити додаткові надходження до федерального бюджету РФ у 2023–2025 роках у розмірі понад 3 трильйони рублів, з них у 2023 році планується додатково зібрати близько 1,4 трлн рублів ($23,25 млрд).

Топ коментарі
+21
комедія - той газ вже там діти нікуди, спалюють в атмосферу бо Європа фактично не експортує, а вони населенню ще піднімають
показати весь коментар
10.11.2022 15:14 Відповісти
+20
А у кого газ не подключен - поднять цену на дрова и водку.
показати весь коментар
10.11.2022 15:16 Відповісти
+18
ахахахах
Спочатку спалювали три місяця демонстративно газ, а тепер рабсіяни це оплатять)))
Це просто безцінно.
показати весь коментар
10.11.2022 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой
показати весь коментар
10.11.2022 15:12 Відповісти
смєхдіржава.
показати весь коментар
10.11.2022 15:12 Відповісти
комедія - той газ вже там діти нікуди, спалюють в атмосферу бо Європа фактично не експортує, а вони населенню ще піднімають
показати весь коментар
10.11.2022 15:14 Відповісти
А Европа верещить про глобальне потепління. Так ось вам "виноватець"!!!
показати весь коментар
10.11.2022 15:18 Відповісти
А де їм ще гроші взяти?
показати весь коментар
10.11.2022 15:36 Відповісти
В рабсосii' завжди був геноцид своего населення.
показати весь коментар
10.11.2022 15:41 Відповісти
а туди ж тепло піде..
показати весь коментар
10.11.2022 15:14 Відповісти
Ахаха! Вот вам и дорогой газ в ЕС, кацапы тупые.
показати весь коментар
10.11.2022 15:15 Відповісти
А у кого газ не подключен - поднять цену на дрова и водку.
показати весь коментар
10.11.2022 15:16 Відповісти
как можно повысить цену на то, чего у основной массы скрепоносцев нет? вот если бы на сбор валежника цены подняли, ото да!! это удар по карману крепостных будет похлеще чем поднятие цены на фуфырик бояры! )
показати весь коментар
10.11.2022 15:16 Відповісти
ахахахах
Спочатку спалювали три місяця демонстративно газ, а тепер рабсіяни це оплатять)))
Це просто безцінно.
показати весь коментар
10.11.2022 15:18 Відповісти
"А в моей стране все есть:
Нефть в ней есть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть,
Алюминия ни счесть
Есть в ней золото, алмазы,
Изумруды и топазы
Как же так - в стране всё есть,
А народу нехер есть
Как же так - все есть в стране,
А народ живет в г@вне?"
показати весь коментар
10.11.2022 15:19 Відповісти
глубинный народ опять в шоколаде - газа с рождения не видели, а за уличные толчки пока налоги не введены
показати весь коментар
10.11.2022 15:23 Відповісти
" ...а у нас в квартире газ, а у вас?" - х..ло в Парижі висрав
показати весь коментар
10.11.2022 15:24 Відповісти
Что жє проізошло?😆
показати весь коментар
10.11.2022 15:29 Відповісти
там пів-країни без газу сидить )))) кому підвищувати ? на дрова би підняти )))))))))
показати весь коментар
10.11.2022 15:39 Відповісти
Яка сумна новина
показати весь коментар
10.11.2022 15:42 Відповісти
Izvergi
показати весь коментар
10.11.2022 15:43 Відповісти
Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Леся Українка,"Давня казка")
показати весь коментар
10.11.2022 15:49 Відповісти
тайга велика- дров дохрена
показати весь коментар
10.11.2022 16:21 Відповісти
Россия каннибализирует свою экономику. Это просто отлично на самом деле.
показати весь коментар
10.11.2022 16:42 Відповісти
Московія росія це країна канібалів андрофагів де ще в 19 сторіччі на весіллі десь у Сибіру було нормальним істи людське мясо
показати весь коментар
10.11.2022 18:28 Відповісти
я це все життя знав.

Надо знать, что слово «кацап» уже давно известно в языках многих восточных турецких племён и значит «мясник», «лютый человек», «палач», «деспот», «вор».
показати весь коментар
10.11.2022 20:43 Відповісти
Нажаль ці дєгєнєрати гарно маскуються під цивілізованих людей.
показати весь коментар
11.11.2022 00:26 Відповісти
ВАНЯ ПЛАТІ
показати весь коментар
10.11.2022 17:35 Відповісти
Холпи стерплять.Головне щоб горілка не подорожчала.Тоді чекай протести
показати весь коментар
10.11.2022 17:43 Відповісти
какой дефицит бюджета у них 6 сент. 2022 г. Прибыль за этот период составила 158 млрд евро,
показати весь коментар
10.11.2022 19:06 Відповісти
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составят 285 миллиардов долларов
показати весь коментар
10.11.2022 19:08 Відповісти
Кацапы не розуміють,хто їх найсправжній ворог.
показати весь коментар
10.11.2022 20:56 Відповісти
Вони самі собі найлютіший ворог.
показати весь коментар
11.11.2022 00:27 Відповісти
То скільки коштує і скільки буде коштувати газ?
показати весь коментар
10.11.2022 22:19 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна ©
показати весь коментар
13.11.2022 02:47 Відповісти

