Росія достроково підвищить тарифи на газ для населення через дефіцит бюджету
Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ пропонує підвищити регульовану ціну на газ "Газпрому" з 1 грудня для всіх категорій споживачів, у тому числі для населення, на 8,5%.
Відповідні проєкти правових наказів оприлюднені на російському Федеральному порталі, повідомляє Інтерфакс.
Як повідомлялося, російський уряд ініціював підвищення податків для експортерів сировини, а також тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.
Зокрема, уряд РФ вирішив підвищити ціни на газ для промисловості та населення вже з 1 грудня 2022 року на 8,5%, хоча раніше підвищення тарифів на газ було заплановано тільки на липень 2024 року. Ці кошти будуть вилучені у газових компаній до федерального бюджету.
Сукупно запропоновані заходи мають забезпечити додаткові надходження до федерального бюджету РФ у 2023–2025 роках у розмірі понад 3 трильйони рублів, з них у 2023 році планується додатково зібрати близько 1,4 трлн рублів ($23,25 млрд).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочатку спалювали три місяця демонстративно газ, а тепер рабсіяни це оплатять)))
Це просто безцінно.
Нефть в ней есть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть,
Алюминия ни счесть
Есть в ней золото, алмазы,
Изумруды и топазы
Как же так - в стране всё есть,
А народу нехер есть
Как же так - все есть в стране,
А народ живет в г@вне?"
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Леся Українка,"Давня казка")
Надо знать, что слово «кацап» уже давно известно в языках многих восточных турецких племён и значит «мясник», «лютый человек», «палач», «деспот», «вор».