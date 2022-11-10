Окупанти планують знести третину багатоповерхівок у Маріуполі

В окупованому Маріуполі понад 620 багатоквартирних житлових будинків, зруйнованих під час бойових дій, визнані такими, що не підлягають відновленню. Їх планують знести.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" окупаційної адміністрації Донецької області.

"З більш ніж двох тисяч багатоквартирних житлових будинків міста під знесення визначено 624 об'єкти, до цього можна додати ще понад 100 житлових будинків, які перебувають в аварійному стані", – визнає окупаційна влада.

За її підрахунками, у приватному секторі Маріуполя пошкоджено майже 80% житлових будівель, а шоста частина всіх будинків також не підлягає відновленню.

Як повідомлялося, Маріуполь зазнав важлих руйнувань внаслідок бомбардувань і обстрілів російською армією.

За оцінками мера міста Вадима Бойченка, відбудова зруйнованого окупантами Маріуполя коштуватиме понад $14 млрд, його повне відновлення займе 7-10 років.