Прибуток російського "Сбєрбанку" впав у 20 разів

За підсумками перших 10 місяців 2022 року чистий прибуток російського "Сбєрбанку" склав 50 млрд рублів, що на 95% менше, ніж за аналогічний період минулого року (понад 1 трильйон рублів).

Про це розповів голова правління банку Герман Грєф, повідомляє російська редакція Forbes.

Він визнав, що за підсумками трьох кварталів 2022 року банк був збитковим, однак у жовтні отримав 122,8 млрд рублів прибутку.

За словами Грєфа, банк також відновить публікацію звітності, призупинену після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, через санкції російський "Сбєрбанк" вирішив боротися з дефіцитом чіпів для карт, повторно використовуючи чіпи з незатребуваного пластику.

У червні Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Санкції передбачають часткову заборону на імпорт російської нафти (крім імпорту трубопроводами), відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT російського "Сбєрбанку", заборону мовлення в ЄС для трьох російських пропагандистських телеканалів, заборону на експорт низки товарів та технологій в РФ та розширення санкційних списків.

Проти "Сбєрбанку" також запроваджено санкції США, Великої Британії та Канади.