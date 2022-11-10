Єврокомісія запропонувала нові стандарти для зменшення викидів автомобілів

Єврокомісія 10 листопада представила пропозицію щодо скорочення забруднення повітря новими автомобілями, що продаються у Євросоюзі. Сенс нових вимог полягаэ в тому, щоб відповідати цілям "зеленого курсу" за збереження доступності автомобілів для споживачів та конкурентоспроможності цієї європейської галузі.

Про це заявив член ЄК із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, представляючи нову законодавчу ініціативу Єврокомісії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нові стандарти Євро-7 забезпечать більш чисті транспортні засоби на наших дорогах і покращать якість повітря, захищаючи здоров'я наших громадян та навколишнє середовище", – сказав єврокомісар.

Він нагадав, що автомобільний транспорт є найбільшим джерелом забруднення повітря у містах.

Пропозиція стосується викидів вихлопних труб, а також забруднення від гальм та шин.

У Єврокомісії пояснюють, що у 2035 році всі легкові автомобілі та легкі вантажівки, що продаються в ЄС, матимуть нульові викиди CO2. Однак очікується, що у 2050 році понад 20% автомобілів та легких вантажівок та більше половини важких транспортних засобів продовжуватимуть викидати забруднюючі речовини з вихлопних труб.

Акумуляторні електромобілі також, як і раніше, роблять забруднення від гальм і мікропластика шин. Правила Євро-7 скоротять усі ці викиди за доступності автомобілів для споживачів, очікують у Єврокомісії.

Так, ЄК опублікувала нові вимоги, що ґрунтуються на стандартах Євро-7. Це покращення контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу від усіх нових автомобілів, оновлення та посилення обмежень на викиди забруднюючих речовин, регулювання викидів від гальм та шин, забезпечення відповідності автомобілів правилам протягом більш тривалого періоду часу, максимально повне використання цифрових можливостей для ефективного вимірювання викидів протягом усього терміну служби транспортного засобу.

Тепер пропозиція ЄК буде представлена ​​Європейському парламенту та Раді ЄС для розгляду та затвердження законодавцями Євросоюзу.