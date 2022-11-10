БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмигаль анонсував відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією

Україна та Румунія домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття пунктів пропуску на спільному кордоні.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив за підсумками зустрічі із головою уряду Румунії Ніколаєм Чуке.

За його словами, також було узгоджено створення двосторонньої Робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні, до якої долучиться Консультативна місія ЄС в Україні.

За словами Шмигаля, це сприятиме залученню фінансування з боку Євросоюзу на наступних етапах.

Прем’єр-міністри двох країн також обговорили підтримку енергетичного сектору України у зв’язку з ракетними обстрілами та руйнацією Росією української енергосистеми.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 листопада розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" на кордоні з Румунією.

