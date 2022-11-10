Запрацював офіційний сайт урядової програми "єРобота"

В Україні почав працювати офіційний сайт проєкту "єРобота". Відтепер кожен може отримати повну інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи.

Сайт працює на базі порталу "Дія" та доступний за посиланням.

Нагадаємо, урядова програма "єРобота" має наступні напрямки:

"Своя справа" – створення або розвиток власного бізнесу (50-250 тис. грн). Надання гранту передбачає необхідність створення щонайменше одного робочого місця, подальшу роботу протягом трьох років та сплату податків до бюджету.

"Свій сад" – розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства (140-400 тис. грн на 1 га). Гранти надаються для саду площею від 1 до 25 га. Земля має бути у власності або оформлене право в користуванні не менше ніж на 7 років. Умови надання гранту передбачають створення робочих місць, подальшу діяльність протягом щонайменше 5 років та сплату податків.

"Своя теплиця" – розвиток тепличного господарства (до 7 млн грн за 2 га, але не більше 70% вартості проєкту). На етапі подачі заявки необхідно надати проєкт майбутньої теплиці площею від 1,6 га до 2,4 га. Грант можна витрачати на оплату рахунків щодо її зведення. Строк будівництва – до 1 року. Земля має бути у власності або користуванні щонайменше на 7 років. Надалі отримувач гранта має створити від 40 робочих місць, здійснювати діяльність більше 3 років та сплачувати податки.

"Новий рівень" – створення або розвиток переробного підприємства (8 млн грн за умови створення не менше 25 робочих місць). Грант покриває не більше 70% вартості проєкту. Отримувач зобов’язаний надалі працювати понад 3 роки та створити до 25 робочих місць.

"Старт в ІТ" (перебуває на стадії розробки) – гранти на навчання ІТ-спеціальностям. Витратити кошти можна буде лише на визначених навчальних майданчиках. Умова надання – попередній досвід роботи щонайменше 18 місяців у будь-якій сфері та подальше продовження роботи в ІТ.

"ІТ стартап" (перебуває на стадії розробки) – гранти для ІТ-стартапів на всіх етапах їх розвитку (від 750 тис. грн до 3,5 млн. грн.). Кошти можна витратити на зарплати, маркетинг, R&D. Основна умова – створення щонайменше 5 робочих місць (на перших етапах роботи) та сплата податків.

Отримувачам грантів вже перераховано понад 201,8 млн грн.