Найбільший іноземний акціонер "ВКонтактє" списав свої акції вартістю $700 мільйонів

Зареєстрована у Нідерландах компанія Prosus, що входить до південноафриканського інвестхолдингу Naspers, який також є материнською компанією OLX Group, вийшла зі складу акціонерів холдингу VK.

Як повідомила російська компанія, акціонер беоплатно списав акції на її користь, пише російська редакція Forbes.

"VK повідомляє про вихід Prosus із складу акціонерів через безоплатне списання акцій на користь компанії. Отримані казначейські акції VK продала за ринковою вартістю менеджменту. Сума операції складає 24,8 мільярда рублів", – йдеться у релізі.

Як повідомлялося, Prosus ще у березні заявила, що спише повну балансову вартість свого пакета акцій російської групи VK у розмірі приблизно $700 млн через вторгнення Росії в Україну та запроваджені проти гендиректора російської соцмережі та інших її акціонерів санкції.

Голова VK, який є сином заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, Крім того, Prosus продала свою частку в одному з найпопулярніших у Росії сервісі для розміщення оголошень Avito місцевій компанії Kismet Capital Group (Kismet) за 151 мільярд рублів ($2,4 млрд).

Prosus – зареєстрована у Нідерландах дочірня компанія південноафриканської медіакорпорації Naspers, яка спеціалізується на інвестиціях в електронну комерцію. Станом на 2020 рік Prosus була найбільшим акціонером VK, їй належало 27,6% акцій компанії. Однак найбільшим власником голосуючих акцій є російська компанія "МФ Технології" (58,3%).

VK серед іншого належать російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники". Очолює компанію Володимир Кирієнко – син першого заступника голови Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У лютому він потрапив до списку санкцій Мінфіну США. У березні санкції проти нього ввели ЄС та Велика Британія.