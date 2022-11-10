Нацбанк анулював усі ліцензії 13 фінансовим компаніям

Національний банк України анулював усі ліцензії на надання фінансових послуг одному ломбарду та 13 фінансовим компаніям, одній фінансовій компанії тимчасово зупинив дію всіх ліцензій.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, ліцензії анульовано у:

ПТ ломбард "Ростовщик";

ТОВ "ФК "Інкомфінанс";

ТОВ "ФК "Бізнес Капітал";

ТОВ "Kвік Мані";

ТОВ "ФК "Факторинг-Сервіс";

ТОВ "Про Фактор Груп";

ТОВ "Бліцкриг";

ТОВ "ФК "Октант";

ТОВ "ФК" Фінансовий Достаток";

ТОВ "ФК "Інвест Кредит Груп";

ТОВ "Сайма Фінанс";

ТОВ "ФК "Маркетмейкер";

ТОВ "ФК "Оріон";

ТОВ "ФК "Профіпей".

Ці фінансові установи не виконали рішення регулятора й не усунули порушення ліцензійних умов.

До цих установ раніше було застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Також НБУ тимчасос зупинив усі ліцензії на надання фінансових послуг ТОВ "Стелла Фінанс". Зазначена фінустанова практично не комунікує з Національним банком та не надає інформацію на його вимогу. Тому ТОВ "Стелла Фінанс" зобов’язане надати інформацію на вимогу регулятора до 21 листопада 2022 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 листопада 2022 року. Вони набирають чинності з 10 листопада 2022 року.

Після зупинення/відкликання (анулювання) ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних (анульованих)/зупинених ліцензій. Зупинення/відкликання (анулювання) ліцензій не позбавляє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.