Коломойський відмовився коментувати передачу акцій "Укрнафти" державі до кінця війни

Мільярдер Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії "Укрнафта", активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану.

Про це він заявивив у коментарі LB.ua.

"Жодних коментарів та оцінок до кінця війни", – сказав Коломойський.

Як повідомлялося, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

Детальніше читайте у матеріалі: Чому Офіс президента відбирає у Коломойського "Укрнафту" та Кременчуцький НПЗ