Російська залізниця просить Євросоюз скасувати санкції для ремонту швидкісних поїздів

Російське ВАТ "РЖД" направило звернення до Ради Європейського Союзу щодо необхідності якнайшвидшого розгляду заяви про скасування запроваджених проти компанії санкцій.

Як заявили у пресслужбі компанії, її попереднє прохання про скасування санкцій досі не розглянули, пише російський Інтерфакс.

"З моменту подання заяви до Ради ЄС пройшло більше 3 місяців, проте вона досі не розглянута. При цьому компанія не була повідомлена про причини такої тривалої затримки у розгляді. Це може свідчити про ступінь зневаги та байдужості, до якої в Раді ЄС належать до російських громадян", – повідомляє монополія.

У липні російська залізниця звернулися до Ради ЄС із проханням про скасування запроваджених щодо неї санкцій. РЖД апелювала до того, що обмеження заважають російській компанії виконувати соціально значущі гуманітарні функції.

У російські компанії нарікали, що через санкції РЖД не може купувати європейські потяги та ремонтувати вже придбані.

"Експортні ембарго щодо залізничної техніки стали причиною припинення виконання договірних зобов'язань компаніями Siemens і Talgo з постачання та технічного обслуговування поїздів "Сапсан", "Ласточка", "Стриж", – визнавала російська залізнична монополія.

Як повідомлялося, у березні німецька компанія Siemens призупинила дію контракту на постачання нових високошвидкісних електропоїздів "Сапсан" до Росії вартістю 1,1 мільярда євро.

З 13 травня Siemens розірвав сервісні контракти з ВАТ "РЖД", включаючи контракти на обслуговування шивдкісних потягів "Сапсан".