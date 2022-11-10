300 підприємців отримали перший транш мікрогрантів від Євросоюзу

300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки в межах програми міжнародної допомоги "EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП" за фінансування Європейського Союзу й уряду Німеччини та за підтримки Мінцифри і Мінекономіки України. Загальна сума грантової допомоги кожному підприємству складе 150 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі "Дія" з 30 травня до 30 червня 2022 року.

Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1 357 кандидатів на основі їхніх заявок та за результатами інтерв’ю з відібраними підприємствами.

Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП із найбільш постраждалих від війни територій задля відновлення та/або підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.

Мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.