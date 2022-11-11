Київрада прийняла рішення про встановлення укриттів на зупинках громадського транспорту

З метою створення укриттів для пасажирів під час повітряної тривоги Київрада зобов’язала встановлювати спеціальні конструкції цивільного захисту у межах зупинок наземного громадського транспорту.

Відповідне рішення на пленарному засіданні Київської міської ради 10 листопада підтримали 77 депутатів.

Депутатка Київської міської ради Ганна Свириденко зауважила, що за рішенням Ради оборони міста Києва громадський транспорт повинен зупинятися під час повітряної тривоги, а пасажири мають покинути салон та пройти до найближчого укриття.

"Зважаючи на такі обставини, в межах зупинок наземного громадського транспорту необхідно встановити захисні конструкції, які сприятимуть підвищенню рівня захисту громадян під час ворожих обстрілів та авіаатак", – пояснила Свириденко.

Вона додала, що цим рішенням передбачено доручити Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно з КП "Київпастранс" протягом одного місяця розробити перелік місць із найбільшим скупченням пасажирів задля створення фонду захисних конструкцій цивільного захисту в межах зупинок наземного громадського транспорту в місті Києві.