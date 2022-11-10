Київрада закликала встановити відповідальність за порушення правил руху водіями електросамокатів

Депутати Київської міської ради закликали Верховну Раду законодавчо врегулювати правила дорожнього руху для осіб, які рухаються за допомогою портативних транспортних засобів на електричній тязі.

Відповідне звернення на засіданні у четвер, 10 листопада, підтримали 62 депутати.

Як зазначила депутатка Київради Ганна Свириденко, на дорогах столиці збільшується кількість нових портативних видів транспорту – це гіроборди, гіроскутери, моноколеса, електросамокати, електроскейти, дріфт-трайки. Однак для їх власників не встановлено відповідальності за порушення правил дорожного руху.

"Попри всю зовнішню прогресивність портативного транспорту – його користувачі, за відсутності належного правового регулювання, часто нехтують елементарними правилами та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На проїжджій частині власники цих транспортних засобів ризикують потрапити під колеса автомобілів, а на тротуарах несуть небезпеку вже для пішоходів", – пояснила депутатка.

Вона додала, що для таких транспортних засобів не передбачено навіть ведення окремої статистики щодо дорожньо-транспортних пригод.

"Питання узаконення електротранспорту в Україні обговорюється вже кілька років, проте досі законодавство не містить окремого визначення поняття і щодо електротранспорту загалом, і до осіб, які здійснюють керування ним", – наголосила депутатка.

Свириденко наголосила, що Верховна Рада має законодавчо унормувати правовідносини, які виникають у процесі експлуатації електричних транспортних засобів та чітко врегулювати права та обов’язки нової категорії учасників дорожнього руху.

Як повідомлялося, Верховна Рада ще у вересні 2020 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону про врегулювання відповідальності користувачів персонального легкого електротранспорту. Однак у другому читанні його досі не розглянули.