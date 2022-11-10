БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Виробництво сталі в Україні впало з початку року втричі, – "Укрметалургпром"

Українські металургійні підприємства за 10 місяців 2022 року виробили 5,84 млн тонн сталі проти 17,9 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні об'єднання "Укрметалургпром".

Так, чавуну вироблено 5,81 млн тонн (32,8% відносно січня-жовтня 2021 року), сталі – 5,84 млн тонн (32,6%), прокату – 5,02 млн тонн (31,4%).

Раніше з посиланням на дані  Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel) повідомлялося, що металургійні підприємства України у вересні зменшили виробництво сталі у п’ять разів, або на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 340 тис. тонн.

виробництво (1326) сталь (398)
