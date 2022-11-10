Нацкомісія зобов’язала обленерго спрямувати кошти від RAB-тарифів на ремонт мереж
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов’язала операторів системи розподілу електроенергії (ОСР, обленерго), які перебувають на стимулюючому регулюванні, спрямовувати кошти на пріоритетні напрямки в умовах військового стану.
Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні у четвер, 10 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з проєктом ухваленого документа, ОСР повинні спрямовувати кошти від прибутку на регуляторну базу активів, яка не є джерелом інвестиційної програми, на аварійне відновлення електромереж та створення аварійних запасів матеріалів та електрообладнання, покриття дефіциту коштів на фінансування пріоритетних операційних витрат, а також забезпечення тимчасового приєднання споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури.
Як пояснюється у тексті постанови, підставою для її прийняття є зміна структури споживання електроенергії, зокрема зниження обсягів розподілу електроенергії та неповна оплата цих послуг споживачами.
Як повідомлялося, стимулюючі тарифи на розподіл електроенергії (так звані "RAB-тарифи") в Україні почали діяти з січня 2021 року. За підрахунками БізнесЦензора, у 2021 році всі 25 обленерго, які на той час перейшли на RAB, сукупно отримають 9,23 млрд грн гарантованого прибутку.
Детальніше читайте у матеріалі: Як олігархи розділять 9,2 млрд грн прибутку від RAB-тарифів
Наразі в Україні на умовах стимулюючого регулювання вєе працюють 26 із 33 ОСР.
Для "реформаторів"НКРЕП нагадаємо, що таке RAB - Що таке RAB-тариф? Стимулююча ставка або RAB-тариф (Regulatory Asset Base, регульована база інвестиційного капіталу) - поширений метод тарифоутворення, який дозволяє розвивати та модернізувати інфраструктуру.27 авг. 2020 р.
Нацкомісія (дерибану) забула для чого сама "реформу" проводила?))