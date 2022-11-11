Норвегія внесе 1,5 мільярда крон у фонд підтримки України

Уряд Норвегії готується внести приблизно 1,5 млрд норвезьких крон до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії. Це на додаток до 400 млн норвезьких крон, які Норвегія раніше пожертвувала фонду.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда ​​Грама, попереднє фінансування було використано для придбання безпілотників, обладнання для постановки перешкод безпілотникам і артилерійських снарядів.

Нова пожертва є частиною 3 млрд норвезьких крон, які уряд Норвегії надасть на військову підтримку Україні у 2022 році.

"Цей фонд надає техніку, придбану безпосередньо в ОПК. Норвегія має провідну світову оборонну промисловість у певних сферах і виробляє системи, які можуть задовольнити потреби України. Я радий, що норвезька промисловість зможе конкурувати за контракти через цей фонд", – заявив Грам.

Уряд Норвегії виділив загалом 4,4 млрд норвезьких крон на військову підтримку України у 2022 та 2023 роках.