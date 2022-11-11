США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів

Міністерство оборони США 10 листопада оголосило про виділення нової військової допомоги Україні на суму до $400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що до складу нового пакету входять:

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тисяч 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривна техніка для розчищення загороджень;

засоби захисту від холоду.

У відомстві додали, що США виділили понад $19,3 млрд на безпекову допомогу Україні з початку президентства Джо Байдена, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому – $18,6 млрд.

Загалом із 2014 року Сполучені Штати виділили понад $21,4 млрд на безпекову допомогу України.