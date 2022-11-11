США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів
Міністерство оборони США 10 листопада оголосило про виділення нової військової допомоги Україні на суму до $400 млн.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Зазначається, що до складу нового пакету входять:
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тисяч 120-мм мінометних мін;
- 100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- підривна техніка для розчищення загороджень;
- засоби захисту від холоду.
У відомстві додали, що США виділили понад $19,3 млрд на безпекову допомогу Україні з початку президентства Джо Байдена, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому – $18,6 млрд.
Загалом із 2014 року Сполучені Штати виділили понад $21,4 млрд на безпекову допомогу України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ig Shu
показати весь коментар11.11.2022 16:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль