679 1

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів

сша

Міністерство оборони США 10 листопада оголосило про виділення нової військової допомоги Україні на суму до $400 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що до складу нового пакету входять:

  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 21 тисяча 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тисяч 120-мм мінометних мін;
  • 100 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);
  • 400 гранатометів;
  • стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
  • підривна техніка для розчищення загороджень;
  • засоби захисту від холоду.

У відомстві додали, що США виділили понад $19,3 млрд на безпекову допомогу Україні з початку президентства Джо Байдена, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому – $18,6 млрд.

Загалом із 2014 року Сполучені Штати виділили понад $21,4 млрд на безпекову допомогу України.

зброя (915) допомога (1596) США (5071)
Подяка однозначно... Ще б бородату бабцю вивезли, ціни б вам не було.
показати весь коментар
11.11.2022 16:09 Відповісти

