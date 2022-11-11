Мінекономіки підписало меморандум із найбільшою інвестиційною компанією світу

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали Меморандум про взаєморозуміння, який погоджує межі консультативного сприяння щодо розробки спеціальної платформи для залучення приватного капіталу до відновлення України та підтримки економіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що платформа зосередиться на мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки, враховуючи потреби у відбудові внаслідок вторгнення РФ.

Зокрема, угода передбачає, що департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків (BlackRock Financial Markets Advisory) консультуватиме Мінекономіки щодо створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої залучатимуть насамперед приватний капітал. У тому числі стосовно структури цієї платформи, повноважень та управління.

Як додали у Мінекономіки, BlackRock FMA надає провідну експертизу в сфері інвестицій та активів, управління ризиками та технологіями. А також має великий досвід консультування клієнтів офіційного сектора з питань ринків капіталу.