Маск попередив про можливе банкрутство Twitter, – ЗМІ

Компанія Twitter у четвер пережила звільнення ще кількох топменеджерів, водночас новий власник компанії Ілон Маск попередив про можливість банкрутства.

Про це повідомляє Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.



За словами двох людей, знайомих із ситуацією, у відставку пішов глава відділу довіри та безпеки Йоель Рот. Пізніше він підтвердив своє звільнення, помінявши рядок у своїй біографії в соцмережі на "колишній керівник відділу".



Рот став одним із довірених осіб Маска після того, як останній звільнив понад половину співробітників Twitter минулого тижня, а також відіграв важливу роль у спробах переконати обережних рекламодавців у тому, що соцмережа не перевантажена токсичним контентом.



Директор з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер та директор з конфіденційності Демієн Кіран також оголосили, що звільнилися в четвер. За даними джерел, компанію поктнула ще низка топменеджерів.



Водночас Маск під час зборів з інженерами у четвер попередив, що компанія може отримати чистий негативний грошовий потік у кілька мільярдів доларів. Він додав, що не можна виключити можливість банкрутства, написало видання The Information з посиланням на джерела.



У четвер Маск вперше звернувся до співробітників Twitter у листі і попередив про "складні часи", а також повідомив про повернення всіх співробітників до офісів.



Він запровадив нове правило, згідно з яким співробітники Twitter працюватимуть в офісах щонайменше 40 годин на тиждень. Винятки з цього правила можливі лише в особливих випадках і затверджуватимуться особисто Маском. До цього співробітники Twitter могли працювати звідки завгодно – з офісу, з дому чи навіть із іншої країни.



За словами співробітника компанії, який був присутній на загальних зборах у четвер, Маск додав, що неявка в офіс розглядатиметься як подання заяви про звільнення, пише The Verge.