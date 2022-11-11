У Києві скасували аварійні відключення світла

У Києві з 12:00 11 листопада скасовуються аварійні графіки відключень електроенергії. Замість них знову запроваджуються планові погодинні графіки.

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", – зазначив він.

Як повідомлялося, внаслідок нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація в енергосистемі України ускладнилася. Через це "Укренерго" повідомило про екстрені відключення світла у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.