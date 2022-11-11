БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мережа McDonald’s йде з Білорусі

Мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі, водночас заклади відкриються під російським брендом "Вкусно – и точка".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка", – йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє зберегти всі робочі місця. Точну дату початку роботи під новим брендом оголосять пізніше.

Як повідомлялося, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".

Білорусь (1599) McDonald’s (97)
Топ коментарі
+7
Драники заїдатимуть кислою капустою, запиватимуть счами і квасом! 😂 '' ВкусОчка''
11.11.2022 12:52 Відповісти
+5
картопляники і точка
11.11.2022 12:40 Відповісти
+3
Вкус Очка зветься в народі
11.11.2022 13:18 Відповісти
картопляники і точка
11.11.2022 12:40 Відповісти
"Мак-Батьказ".
11.11.2022 12:42 Відповісти
Картошка из лукошка.
11.11.2022 12:46 Відповісти
Не будет как в параше типа ВКУСНО_И_IIu3gец.
11.11.2022 13:00 Відповісти
Хай свої драннікі жруть.
11.11.2022 12:49 Відповісти
Драники заїдатимуть кислою капустою, запиватимуть счами і квасом! 😂 '' ВкусОчка''
11.11.2022 12:52 Відповісти
Яке там "вкусно", просто - точка, і всьо!
11.11.2022 12:52 Відповісти
Щиро бажаю бєлорусам обригатись і обісратись у тих новостворених "ригайлівках"!!!
11.11.2022 12:55 Відповісти
А в дворі сам вусатий ******* буде рубати дрова та смажити бульбу та м'ясо дохлої какцапні )))
11.11.2022 12:56 Відповісти
А она там шо была? как же так бацка смог позволить шоб бяларусы харчавалыс американскай булбай
11.11.2022 13:03 Відповісти
Вкус Очка зветься в народі
11.11.2022 13:18 Відповісти
Давно пора піти із цього гадюшника ******************😠
11.11.2022 14:27 Відповісти
Бульба i ягель - тОЧКА
11.11.2022 18:10 Відповісти

