Мережа McDonald’s йде з Білорусі

Мережа ресторанів McDonald’s йде з Білорусі, водночас заклади відкриються під російським брендом "Вкусно – и точка".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ресторани швидкого обслуговування McDonald's під управлінням Унітарного підприємства "КСБ Вікторі Ресторани" протягом кількох тижнів продовжать роботу під брендом "Вкусно и точка", – йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє зберегти всі робочі місця. Точну дату початку роботи під новим брендом оголосять пізніше.

Як повідомлялося, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно – и точка".