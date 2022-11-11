"Укрпошта" отримала збитки на 700 мільйонів

АТ "Укрпошта" завершило дев’ять місяців 2022 року із чистими збитками у розмірі 702,7 млн грн проти чистого прибутку 131,47 млн грн за аналогічний період 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що чистий дохід поштового оператора за звітний період склав 7,4 млрд грн, скоротившись на 7,9%.



Валовий прибуток упав у 4 рази – до 295,5 млн грн, а операційні збитки становили 798,8 млн грн проти 132,3 млн грн чистого прибутку за січень-вересень минулого року.



У звіті за дев'ять місяців наголошується, що ситуація все ще залишається нестабільною: "Укрпошта" продовжує оцінювати отримані збитки внаслідок бойових дій, але не має доступу до активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.



Станом на 30 вересня 2022 року компанія тимчасово призупинила діяльність Херсонської та Луганської дирекцій. Також припинили роботу частина Запорізької, Миколаївської, Донецької та Харківської дирекцій, які розташовані на окупованих територіях. Виплату зарплати на об'єктах на тимчасово окупованих територіях призупинено.



У той же час, незважаючи на обставини, компанія продовжує виконувати боргові зобов'язання перед кредиторами, зазначено у звіті.



Через військові дії компанія призупинила на невизначений час проєкти будівництва сортувальних хабів та депо, включаючи розірвання укладених у 2021 році відповідних договорів на будівництво. При цьому вона продовжує реорганізацію логістичної мережі з фокусом на закупівлю нового сортувального обладнання та релокацію сортувальних центрів у зручніші приміщення, але в меншому масштабі інвестицій.



Водночас зазначається, що "Укрпошта" продовжила дію договору на купівлю контрольного пакету акцій одного з приватних комерційних банків України та планує завершити цю угоду до кінця 2022 року.