Україна хоче продовжити транспортний безвіз з Євросоюзом на декілька років

Україна веде переговори з Єврокомісією щодо продовження дії Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, відому також як "транспортний безвіз".

Про повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, передає Європейська правда.

"Зараз ми ведемо переговори про продовження дії цієї угоди. Єврокомісія пропонує домовлятися про продовження ще на рік, але ми хочемо більшого – відразу продовжити її на 5 років. А в гіршому випадку – хоча би на 2-3 роки", – розповів він у коментарі виданню.

За словами Найєма, такий крок в уряді розглядають як наближення до підписання постійно діючого транспортного безвізу.

"Наразі нам запропонували надати розрахунки, як зміниться обсяг вантажних перевезень за ці роки. Після чого ми приступимо до переговорів, але тут ми маємо непогані шанси. А якщо нам вдасться домовитися про безвіз на декілька років, то це дасть нам можливість згодом говорити про його підписання без обмежень у часі", – додав він.

При цьому заступник міністра уточнює, що українська пропозиція зустрічає незадоволення Польщі. "Звичайно, там повністю нас підтримують, але на польський уряд тиснуть свої перевізники, яких така перспектива відверто лякає", – зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні Європейський парламент схвалив угоди Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.