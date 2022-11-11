Банківський сектор Росії стане збитковим уперше за останні 10 років

Російський банківський сектор буде збитковим за підсумками 2022 року.

Про це заявив директор департаменту банківського регулювання та аналітики Банку Росії Олександр Данілов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Я думаю, що на прибуток ми навряд чи вийдемо", – сказав головний аналітики ЦБ РФ.

За його словами, російським банкам у третьому кварталі вдалося зменшити збитки, порівняно з підсумками першого півріччя, однак для виходу на прибутковість за підсумками року цього буде недостатньо.

У першому півріччі 2022 року чисті збитки банківського сектора РФ становили 1,5 трильйона рублів, розповідав раніше перший заступник голови ЦБ РФ Дмитро Тулін.

До цього банківський сектор був збитковим лише в деякі місяці 2015 року, свідчать дані Банку РФ. За підсумками року фінансовий результат сектора жодного разу не був негативним за весь час розкриття детальної статистики з 2012 року.