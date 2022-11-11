Мінкультури та РНБО готують великий пакет санкцій проти росіян

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Радою національної безпеки та оборони, а також секретаріатом Кабінету міністрів готує великий пакет у санкційний перелік росіян.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра культури Тарас Шевченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Міністерство продовжує працювати над санкціями. Зараз готується спільно з РНБО та секретаріатом Кабінету міністрів новий великий пакет санкцій з новими росіянами, які мають потрапити до нього у досить великій кількості", – сказав він.



Крім того, за його словами, відомство продовжує комунікацію з партнерами та урядами інших країн, щоб санкції щодо російських ЗМІ були застосовані у максимальній кількості країн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 жовтня своїми указами ввів у дію санкції проти 1374 юридичних та 2507 фізичних осіб, переважно з РФ, причетних до російської агресії проти України.

Зокрема, до санкційного списку увійшли: "Російський фонд прямих інвестицій", російські "Альфа-Банк", "Транскапіталбанк", "Уральський банк реконструкції і розвитку", "Московський кредитний банк" та низка інших фінансових установ та їх керівників, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", ряд компаній у сфері машинобудування, транспорту та енергетики, а також низка компаній російського ВПК.