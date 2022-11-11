БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДБР провело обшуки у голови бюджетного комітету Ради Арістова (оновлено)

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 11 листопада, проводять обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та податкової політики, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням джерела в правоохоронних органах. Цю інформацію підтверджують джерела Інтерфакс-Україна та УП.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці, 11 листопада, проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", – сказало джерело.

Офіційної інформації від правоохоронних органів щодо цього наразі немає.

Однак згодом сам Арістов підтвердив проведення обуків у його помешканні, але запевнив, що безпосередньо до нього у правоохоронців претензій немає, хоча вони вилучили його телефон.

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Щодо причин обшуку та деталей справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії "Міллер, юридична компанія" Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон", – написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

+5
Супер новина після визволення Херсону.
11.11.2022 15:09 Відповісти
+4
Овва, як же депутат без телефону буде працювати у ВР? А він що не розуміє того, що те, що у нього у телефоні уже давно відомо ДБР після проведених НСРД, а телефон просто додаток-речовий доказ того, що там накопали. От і все що потрібно знати. А як "слуга" гетьманцев і компані з розпилу бюджету? Там повинно бути все: від вказівок з ОП до обіцянок по статтях видатків. А що накопають насправді- час покаже. Ну як не хотіли призначати директора ДБР, бо не той що треба... а тут слуг "під білі рученьки"! Та хіба ж так можна ? у "сенатора" під час війни забрати телехвон? Аякже, без сарказму і гумору таки не можна, бо не слуги народу вони, а слуги злодюг і баста.
11.11.2022 17:15 Відповісти
+2
Слуга обслугував народ. І це новина?
11.11.2022 16:35 Відповісти
Супер новина після визволення Херсону.
11.11.2022 15:09 Відповісти
Слуга обслугував народ. І це новина?
11.11.2022 16:35 Відповісти
Супер.
11.11.2022 16:44 Відповісти
Овва, як же депутат без телефону буде працювати у ВР? А він що не розуміє того, що те, що у нього у телефоні уже давно відомо ДБР після проведених НСРД, а телефон просто додаток-речовий доказ того, що там накопали. От і все що потрібно знати. А як "слуга" гетьманцев і компані з розпилу бюджету? Там повинно бути все: від вказівок з ОП до обіцянок по статтях видатків. А що накопають насправді- час покаже. Ну як не хотіли призначати директора ДБР, бо не той що треба... а тут слуг "під білі рученьки"! Та хіба ж так можна ? у "сенатора" під час війни забрати телехвон? Аякже, без сарказму і гумору таки не можна, бо не слуги народу вони, а слуги злодюг і баста.
11.11.2022 17:15 Відповісти
гроші крав чи шпіонаж. А може крав і не орошав клюв ОПі
11.11.2022 17:58 Відповісти
війна війною а красти ніхто не забуває
11.11.2022 18:35 Відповісти
Поверніть цій суці його телефон бо йому треба до Боневтіка подзвонити.
11.11.2022 20:04 Відповісти
Новина непогана, але ДБР не викликає довіри. Чи була вказівка з ОП, поки НАБУ не
взяло за шкірку?
11.11.2022 22:00 Відповісти
ДБР це обслуга реформованого офісу презедента,не надійти це чергова реформа
12.11.2022 04:32 Відповісти
Ох і компашка, які рожи.. який піп такий і приход.
12.11.2022 06:20 Відповісти

