ДБР провело обшуки у голови бюджетного комітету Ради Арістова (оновлено)

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п’ятницю, 11 листопада, проводять обшуки у голови комітету Верховної Ради з питань бюджету та податкової політики, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням джерела в правоохоронних органах. Цю інформацію підтверджують джерела Інтерфакс-Україна та УП.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці, 11 листопада, проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", – сказало джерело.

Офіційної інформації від правоохоронних органів щодо цього наразі немає.

Однак згодом сам Арістов підтвердив проведення обуків у його помешканні, але запевнив, що безпосередньо до нього у правоохоронців претензій немає, хоча вони вилучили його телефон.

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій. Щодо причин обшуку та деталей справи краще зможуть розповісти мої адвокати з юридичної компанії "Міллер, юридична компанія" Те, що сьогодні сталось, ускладнює мою роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон", – написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.