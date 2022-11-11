Нацбанк закликав системно важливі банки забезпечити центри обробки даних резервним живленням

Національний банк розробив план підготовки банків на випадок блекаутів, зокрема рекомендував системно важливим банкам невідкладно забезпечити контакт-центри та центри обробки даних резервним живленням із запасом палива щонайменше на 7 діб.

Згідно зі зверненням Нацбанку до банків, регулятор також рекомендував забезпечити роботу своїх систем та каналів зв'язку з урахуванням ймовірного тимчасового обмеження постачання електроенергії терміном на тиждень і більше, передає Інтерфакс-Україна.



Водночас НБУ рекомендував визначити чергові відділення, які продовжать роботу під час кризових ситуацій, та забезпечити їх резервними каналами зв'язку (супутникового), резервними джерелами електроживлення (електрогенераторами) із запасом палива щонайменше на дві доби та джерелами їх поповнення.



Зазначається, що список чергових відділень має бути доступний на сайті банку, через служби його клієнтської підтримки (контактні центри) та Нацбанку, а також на вхідних дверях інших відділень у місті.



Крім цього, банки повинні розробити плани підвезення персоналу чергових відділень на роботу і створити перелік резервних працівників. Співробітники заздалегідь повинні бути повідомлені про ці заходи, а також мати інструкції щодо своїх дій у разі тривалого вимкнення електроенергії.



Національний банк рекомендує системно важливим банкам збільшити ліміти залишків коштів у касах і вирішити питання розміщення в чергових відділеннях додаткових сейфів для зберігання готівки.



Крім цього, рекомендується продовжити дію платіжних карток, термін яких спливає в поточному та наступному місяцях, як мінімум на три місяці.



Також за наявності технічної можливості НБУ просить забезпечити відвідувачів чергових відділень безкоштовним доступом до Wi-Fi та розглянути питання скасування комісій щодо отримання готівки з платіжних карток інших банків у їхніх касах.



Банки-емітенти зі свого боку також мають скасувати свої комісії за зняття готівки у мережі інших банків. Регулятор готовий організувати діалог між банками щодо тимчасового скасування комісій щодо отримання готівки за платіжними картками інших банків.



У той же час НБУ наголосив, що сприятиме вирішенню питання забезпечення деяких відділень комплектами Starlink.



НБУ закликав банки до 15 листопада відправити до департаменту банківського нагляду перелік чергових відділень, а також інформацію про статус впровадження рекомендацій.