Нацбанк анулював ліцензії шести страхових компаній

Національний банк України анулював ліцензії шести страховикам.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, ліцензії анульювано таким компаніям:

АТ "СК "Мега-Гарант";

ТДВ "СК "Бенєфіт";

ТДВ "СК "Кастоді";

ПрАТ "ПТ "Європоліс";

ПрАТ СК "Арма";

ТДВ "СК "Добробут та захист".

Ліцензію АТ "СК "Мега-Гарант" було тимчасово призупинено 29 липня, а до ТДВ "СК "Бенєфіт" – 17 вересня 2022 року.

Страховики не дотримувалися обов'язкових фінансових нормативів. У встановлений строк порушення усунені не були, а фінансовий стан компаній залишився критично незадовільним.

ТДВ "СК "Кастоді", ПрАТ "ПТ "Європоліс", ПрАТ СК "Арма", ТДВ "СК "Добробут та захист" анульовано ліцензії на провадження страхової діяльності у зв’язку зі встановленням фактів здійснення страховиками ризикової діяльності. Так, установлено факти вчинення страховими компаніями двох і більше порушень обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій у межах одного звітного періоду.

Такі рішення правління Національного банку України ухвалило 10 листопада 2022 року. Рішення набирають чинності 11 листопада 2022 року.

АТ "СК "Мега-Гарант" входить до банківської групи АБ "Мегабанк", здійснювало діяльність у сегменті non-life, в тому числі з ОСЦПВ. У першому півріччі 2022 року страховик зібрав 50,6 млн грн страхових платежів (із них понад 80% припадає на ОСЦПВ) та виплатив 9,2 млн грн страхових відшкодувань. Компанія посідала 21 місце серед найбільших компаній, які здійснюють діяльність на ринку ОСЦПВ, та має 1,5% частки ринку за страховими преміями із зазначеного виду страхування.

ТДВ "СК "Бенєфіт" здійснювало діяльність у сегменті добровільних видів страхування, інших, ніж страхування життя. Страховий портфель формувався за рахунок страхування фінансових ризиків, вантажів та багажу, наземного транспорту.

ТДВ "СК "Кастоді" здійснювало діяльність у сегменті non-life. Страховий портфель формувався переважно за рахунок надходжень страхових премій від юридичних осіб (59%) та перестрахувальників (36%). У структурі премій за дев'ять місяців 2022 року переважає страхування майнових ризиків (32%), страхування вантажів та багажу (26%), страхування фінансових ризиків (24%).

ПрАТ "ПТ "Європоліс" здійснювало діяльність у сегменті non-life. Страховий портфель формувався переважно за рахунок надходжень страхових премій від юридичних осіб (76%) та перестрахувальників (18%). У структурі премій за дев'ять місяців 2022 року переважає страхування медичних витрат (29%), страхування КАСКО (26%), страхування вантажів та багажу /вантажобагажу (25%).

ПрАТ СК "Арма" здійснювало діяльність у сегменті non-life. Страховий портфель формувався за рахунок надходження страхових премій від юридичних осіб (82%),внутрішнього перестрахування (18%), за видами страхування залізничного транспорту (52,5%), страхування вантажів та багажу (14,0%), страхування майна (12,6%), КАСКО (9,1%).

ТДВ "СК "Добробут та захист" здійснювало діяльність у сегменті non-life. Найбільший обсяг платежів у портфелі припадає на страхування майнових ризиків (55%) та страхування відповідальності перед третіми особами (22%).