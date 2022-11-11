Непрямі збитки українського АПК через війну перевищили $34 мільярди, – KSE

Загальна сума непрямих (непрямих) втрат, завданих сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, за період з 24 лютого до 15 вересня склала $34,25 млрд, збільшившись порівняно з серединою червня на 47%, або $10,8 млрд.

Про це йдеться в аналітичному дослідженні "Огляд непрямих втрат від війни у ​​сільському господарстві України", підготовленого Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, передає Інтерфакс-Україна.

Організація нагадала, що напередодні представила дослідження, яке оцінює прямі втрати АПК України через російську агресію в $6,6 млрд, або 23% від усієї вартості активів сільського господарства України.

Прямі втрати відображають повне чи часткове знищення матеріальних активів, тоді як непрямі: недоотриманий прибуток від зменшення кількості вироблених товарів хороших і додаткові витрати, які виробники змушені нести через війни.

Читайте також: Мінагрополітики оцінило збитки в АПК внаслідок війни у $30 мільярдів

У дослідженні зазначається, що 54% ​​непрямих втрат АПК країни припали на фактори недоотримання доходів через зниження цін на сільгосппродукцію, що експортується Україною, і проблем із її вивезенням за кордон – $18,5 млрд. Іншими факторами стали скорочення виробництва продукції рослинництва – $14,2 млрд (34% загальних втрат), збільшення витрат на сільгоспвиробництво за рахунок збільшення вартості добрив та пального – $862 млн (2,5%), зменшення виробництва продукції тваринництва – $348,7 млн ​​(1%) та скорочення виробництва багаторічних культур – $322 млн (менше 1%).

"Найсуттєвіше зниження прогнозованого врожаю 2022 року – за ячменем (порівняно з базовим сценарієм зниження врожаю оцінюється в 38,8%), пшеницкю (-33,3%) та соняшником (-30,9%), оскільки значна частка цих культур виробляється на територіях, які безпосередньо постраждали від війни. У порівнянні з базовим сценарієм у 2022 році врожай кукурудзи знизиться на 18,3%.

Втрати через подорожчання факторів виробництва оцінено у сумі $862, яка включає подорожчання енергоносіїв ($485 млн) та мінеральних добрив ($377 млн).

Дослідження також оцінює втрати українського АПК через скорочення врожаю багаторічних культур у 2022 році оцінюються в $322 млн, з яких $59,2 млн – це результат скорочення виробництва насіння багаторічних культур, $89,5 млн – ягідних культур та $173,4 млн – кісточкових культур.