Власник мережі "Сільпо" виплатить 120 мільйонів дивідендів за минулий рік

ПрАТ "Фоззі Груп" (Вишневе Київської області), що входить до торгово-промислової групи (ТПГ) Fozzy Group, за підсумками 2021 року має намір виплатити акціонерам 120 млн грн дивідендів.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про річні загальні збори акціонерів 12 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, дивіденди виплачуватимуть із розрахунку 3,75 грн на одну просту іменну акцію.

"Фоззі Груп" також планує нарахувати резервний капітал за 2020 рік у розмірі 540,1 тис. грн, за 2021 рік – 3,95 млн грн.

Згідно з попередньою фінзвітністю підприємства, його чистий прибуток у 2021 році збільшився в 11 разів порівняно з попереднім роком – до 124,3 млн грн.

Сумарна дебіторська заборгованість ПрАТ на кінець минулого року збільшилася в 1,7 раза та становила 1,6 млрд грн. Поточні зобов'язання скоротилися на 3,3% – до 1,58 млрд грн, при цьому довгострокові на кінець 2021 року були відсутні.

Нерозподілений прибуток минулого року склав 137,3 млн грн.

Загалом активи "Фоззі Груп" на кінець 2021 року становили 3,67 млрд грн.

ПрАТ "Фоззі Груп" створено у 2005 році. За даними НКЦПФР, його акціонером є ТОВ "Фоззі Груп" (98,7%). Кінцевим бенефіціаром вказано Володимира Костельмана.

Fozzy Group – один із найбільших українських рітейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.