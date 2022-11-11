Україна успішно пройшла аудит для експорту ягід до Євросоюзу

Україна успішно пройшла європейський аудит щодо експорту українських ягід.

Як повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, аудит системи державного контролю за мікробіологічним забрудненням ягід лохини, малини та чорниці розпочався в 2021 році.

В рамках аудиту Генеральний директорат з питань безпечності харчових продуктів та охорони здоров’я DG SANTE Європейської комісії за сприяння фахівців Держпродспоживслужби в онлайн-форматі, з 1 по 11 червня минулого року, проінспектував систему державного контролю за виробництвом ягід в Україні.

"На сьогоднішній день, після низки консультацій та виконання необхідних умов, українська сторона виконала всі рекомендації європейських партнерів", – наголошується у повідомленні Держпродспоживслужби.

Із звітом щодо проведеного аудиту найближчим часом можна буде ознайомитись на офіційному сайті Європейської комісії.