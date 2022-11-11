Нацкомісія з цінних паперів дозволила фінансовим компаніям приймати електронні документи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до положення про фінансовий моніторинг, що відкриває перед учасниками ринку ширші можливості по залученню клієнтів за рахунок використання цифрових технологій ідентифікації та електронного обміну цифровими даними.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

Відтепер сторони можуть встановлювати ділові відносини віддалено. Для верифікації особистості клієнта достатньо отримати електронну копію одного з документів, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг:

е-паспорта;

е-паспорта для виїзду за кордон;

е-посвідки на постійне проживання;

е-посвідки на тимчасове проживання.

Нерезиденту необхідно надати фотографію із власним ідентифікаційним документом.

Крім того, розширено перелік випадків, коли дозволяється застосовувати процедури спрощеної верифікації клієнтів.

Також надана можливість залучати агентів – фізичних та юридичних осіб для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Серед інших новацій – спрощення процедури належної перевірки під час проведення операцій на організованому ринку через можливість отримання кліринговою організацією ідентифікаційних даних вигодонабувачів від організатора торгівлі.