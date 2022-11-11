"Укрзалізниця" анонсувала запуск потягів із Закарпаття у Відень і Прагу

При складанні нового графіка маршрутів "Укрзалізниця" передбачила створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, звідки можна буде дістатися потягом до Відня, Праги та Кошице (Словаччина).

Як повідомила пресслужба компанії у Telegram, потяг Прага-Чоп планується запустити у співпраці з чеськими перевізниками, про дату початку курсування цього поїзда буде оголошено додатково.

Водночас вже з 11 грудня курсуватимуть поїзди Відень - Чоп та Кошице - Чоп.

Для зручної пересадки на ці поїзди пасажирів з інших регіонів через станцію "Чоп" вже курсують такі рейси:

№59/60 Київ – Чоп;

№749 Київ – Відень;

№4/3 Запоріжжя - Ужгород;

№45/46 Ужгород - Харків;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№749/750 Київ - Ужгород;

№265/266 Ковель - Ужгород (новопризначений).

"Зміна маршруту прямування цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина)", – додали в "Укрзалізниці".