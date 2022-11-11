Спрощено процедуру видачі документів для повернення в Україну
Міністерство закордонних справ отримає доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зокрема, Департамент консульської служби МЗС вже з наступного тижня буде підключено до держреєстру.
Зазначається, що це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на Батьківщину.
