Спрощено процедуру видачі документів для повернення в Україну

паспорт

Міністерство закордонних справ отримає доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін’юст.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, Департамент консульської служби МЗС вже з наступного тижня буде підключено до держреєстру.

Зазначається, що це дозволить закордонним дипломатичним установам України прискорити процедуру ідентифікації громадян України, які потребують відновлення документів або повернення на Батьківщину.

