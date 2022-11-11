Кабмін розширив акваторію українських портів на Дунаї

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 11 листопада, ухвалив рішення про розширення акваторії українських морських портів на Дунаї.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

Він уточнив, що йдеться про порти в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ.

Шмигаль зауважив, що за останні півроку Україні вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

"Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їх пропускної здатності. Сьогоднішнє рішення кряду спрямоване саме на це. Крім того, воно дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин", – сказав голова уряду.

За словами прем’єр-міністра, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

Як повідомлялося, через широкомасштабне вторгнення російських військ і блокування ворогом чорноморських портів українські морські порти Дунайського регіону в січні-вересні 2022 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,5 раза – до понад 11 млн тонн.