"Укрпошта" присвятила звільненню Херсона нову марку. ФОТО

"Укрпошта" відкрила попереднє замовлення на нову поштову марку "Херсон – це Україна!".

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

"Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста", – зауважив голова компанії.

Він додав, що разом із маркою продаватиметься тематичний конверт та листівка.

"Сьогодні стартує передзамовлення (увага, – саме передзамовлення), а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні", – додав Смілянський.