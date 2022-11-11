"Укрпошта" присвятила звільненню Херсона нову марку. ФОТО
"Укрпошта" відкрила попереднє замовлення на нову поштову марку "Херсон – це Україна!".
Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Facebook.
"Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста", – зауважив голова компанії.
Він додав, що разом із маркою продаватиметься тематичний конверт та листівка.
"Сьогодні стартує передзамовлення (увага, – саме передзамовлення), а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні", – додав Смілянський.
