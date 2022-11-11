БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрпошта" присвятила звільненню Херсона нову марку. ФОТО

херсон

"Укрпошта" відкрила попереднє замовлення на нову поштову марку "Херсон – це Україна!".

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

"Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста", – зауважив голова компанії.

Він додав, що разом із маркою продаватиметься тематичний конверт та листівка.

"Сьогодні стартує передзамовлення (увага, – саме передзамовлення), а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні", – додав Смілянський.

Укрпошта присвятила звільненню Херсона нову марку 01

Укрпошта (808) Херсон (272) марка (33)
Емблема Херсона кавун.
12.11.2022 13:55 Відповісти

