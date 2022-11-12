БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Окупанти зруйнували всю енергосистему Херсона, на відновлення піде місяць, – ДТЕК

Російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона, контроль над яким Україна нещодавно повернула. Відновлення триватиме близько 30 днів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері "Суспільного", передає hromadske.

"Зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перш за все це звільнений сьогодні Херсон, там де рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", – сказав Сахарук.

За його словами, на Херсонщині потрібно концентрувати всі зусилля задля швидкого відновлення електрики. У ДТЕК готові надати для цього бригади, техніку й матеріал.

Сахарук зазначив, що після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів. Приблизно стільки ж часу, як очікується, триватимуть роботи і на визволеній частині Херсонщини. Водночас треба дивитися на характер руйнувань, додав директор ДТЕК.

Як повідомив президент Володимир Зеленський увечері 11 листопада, в Херсоні вже перебувають українські спеціальні підрозділи. "Наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити", – зазначив він.

Топ коментарі
+6
ушльопки зламали енергосистему, але їм не зламати нас, УКРАЇНЦІВ
показати весь коментар
12.11.2022 18:31 Відповісти
+3
якщо тобi тут некомфортно, щось за тобою зачищають - так не заходь сюди. Э море iнших сайтiв з новинами, де ти можеш почуватися вiльно i без пiдчисток. I зможеш багато клацати😋
показати весь коментар
13.11.2022 09:53 Відповісти
+2
как тут хорошо подчищают. Повторю вопрос: как так происходит, что за месяц Киев не смогли восстановить и клацают абы поклацать. Ведь ложь видна даже без шмарофона
показати весь коментар
12.11.2022 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ушльопки зламали енергосистему, але їм не зламати нас, УКРАЇНЦІВ
показати весь коментар
12.11.2022 18:31 Відповісти
как тут хорошо подчищают. Повторю вопрос: как так происходит, что за месяц Киев не смогли восстановить и клацают абы поклацать. Ведь ложь видна даже без шмарофона
показати весь коментар
12.11.2022 20:26 Відповісти
якщо тобi тут некомфортно, щось за тобою зачищають - так не заходь сюди. Э море iнших сайтiв з новинами, де ти можеш почуватися вiльно i без пiдчисток. I зможеш багато клацати😋
показати весь коментар
13.11.2022 09:53 Відповісти
здравствуй опэшный)
показати весь коментар
13.11.2022 11:07 Відповісти
не зрозумiв фрази😲. Тому на всяк випадок запитаю " ти москалик чи недорозвинутий"? Пиши украiнською
показати весь коментар
14.11.2022 17:37 Відповісти
ты ахметовский. думать тебе не надо подкацапленный
показати весь коментар
14.11.2022 18:37 Відповісти
iдiот
показати весь коментар
15.11.2022 17:13 Відповісти
якщо брати загалом, десь півмісяця без світла виходить, а рахунок десь на 250 кіловат прийшов ще й з рекомендацією заплатити наперед 1.5 тис. грн.

ми за цілий місяць менш використовуємо

а світло вимикають як заманеться..графіки до сраки..
показати весь коментар
13.11.2022 14:07 Відповісти
Вимикає автоматика, якщо відбувається перевантаження мережі.
показати весь коментар
14.11.2022 09:31 Відповісти
Это тебе автоматика рассказала?
Ничего не мешает и ручонкам взять и выключить рубильник, а ты тут пилишь про автоматику.
И почему-то эта автоматика включает свет ровно через 4 часа, как будто перегрузки в сетях исчезают по команде.
показати весь коментар
14.11.2022 11:20 Відповісти
і вибірково..
показати весь коментар
14.11.2022 13:33 Відповісти
Мінпаливенерго і ДТЕКу більше нема чого робити, як насипати солі під хвіст персонально https://biz.censor.net/user/404733 і https://biz.censor.net/user/513670
показати весь коментар
14.11.2022 14:13 Відповісти
яка до сраки автоматика вирубає світло о третій ранку??? і що за автоматика вирубає квартали частково?? і яка автоматика вирубає лівий берег Києва при резервній станції, а на правому, при цьому, працюють розважальн заклади й Конча себе ніфігово чухає

он нам зараз ще обіцяють блекаут на тиждень з відсутністю навіть водопостачання..

щось я не чула, щоб Київ з областю аж так понівічили
показати весь коментар
14.11.2022 13:37 Відповісти
Мерзенні потвори.
показати весь коментар
12.11.2022 20:47 Відповісти
Мабуть, Шмигаль разом з Міненерго Мінрегіоном Мінфіном Мінекономіки Облдержадміністраціями та Укренерго, Обленерго Облгазами давно ЗАТВЕРДЖЕНІ та готові до виконання заходи з Планів технічного прикриття паливно-енергетичної галузі в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД!!!
За три роки ЗОБОВЯЗАНІ були керовники привладні це зробити!!
ДБР може в цьому упевнено пересвідчитися, запросивши їх з такими матеріалами!
показати весь коментар
13.11.2022 15:51 Відповісти
що таке місяць в такий ситуації. це ж не рік!
показати весь коментар
14.11.2022 08:27 Відповісти
Конченные ублюдки, саранча гребаная, варвары в древних веках и то цивилизованней были. Просто конченый народец, точнее сбор бомжей, истинное лицо рузке. Одна тошнота и отвращение уже на физическом уровне ли этих дебилов.
показати весь коментар
14.11.2022 09:57 Відповісти

