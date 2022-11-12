Окупанти зруйнували всю енергосистему Херсона, на відновлення піде місяць, – ДТЕК

Російські війська під час окупації знищили всю енергетичну систему Херсона, контроль над яким Україна нещодавно повернула. Відновлення триватиме близько 30 днів.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері "Суспільного", передає hromadske.

"Зараз потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Перш за все це звільнений сьогодні Херсон, там де рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", – сказав Сахарук.

За його словами, на Херсонщині потрібно концентрувати всі зусилля задля швидкого відновлення електрики. У ДТЕК готові надати для цього бригади, техніку й матеріал.

Сахарук зазначив, що після деокупації Київської області відновлення енергосистеми зайняло 30 днів. Приблизно стільки ж часу, як очікується, триватимуть роботи і на визволеній частині Херсонщини. Водночас треба дивитися на характер руйнувань, додав директор ДТЕК.

Як повідомив президент Володимир Зеленський увечері 11 листопада, в Херсоні вже перебувають українські спеціальні підрозділи. "Наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити", – зазначив він.