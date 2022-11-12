Євросоюз мобілізує 1 мільярд євро для вивезення українського зерна "шляхами солідарності"

У межах ініціативи "Шляхи солідарності", оголошеної Євросоюзом у травні 2022 року для вивезення українського зерна, буде залучено 1 млрд євро від держав ЄС і міжнародних партнерів.

Про це йдеться у спільній декларації Європейської комісії, Чехії, Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови, України, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Групи Світового банку, передає Європейська правда.

Зазначається, що "шляхи солідарності", завдяки яким уже було експортовано понад 15 млн тонн українських сільськогосподарських товарів, "досягають межі своєї пропускної спроможності" на тлі високих логістичних витрат.

"Для підтримки та подальшого збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності" ми мобілізуємо значні інвестиції через різні чинні програми ЄС та національні програми", – наголошують у пресслужбі Єврокомісії.

Зокрема сама Європейська комісія терміново виділить 250 млн євро грантів для розбудови "шляхів солідарності", а в середньостроковій перспективі – ще 50 млн євро на розширення їхньої пропускної спроможності через Фонд "Об'єднуючи Європу".

Крім того, до кінця 2023 року Європейський інвестиційний банк планує інвестувати до 300 млн євро в проєкти, які відповідають цілям "Шляхів солідарності". Таку ж суму вкладе протягом 2022-2023 років ЄБРР.

Зрештою, ще до $100 млн у 2023 році надасть група Світового банку для ремонту й відновлення залізничної та автомобільної інфраструктури, пошкодженої воєнними діями.

"Ми також закликаємо наших міжнародних партнерів надати подальшу фінансову підтримку цим заходам, які мають важливе значення для України, Республіки Молдова та глобальної продовольчої безпеки", – закликали в Єврокомісії.