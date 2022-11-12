Нацбанк зменшив чистий продаж валюти до $295 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня знизився до $295 млн з $393,9 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Із 7 по 11 листопада він придбав $31,5 млн, що помітно більше звичайних обсягів купівлі в період повномасштабної війни ($7-8 млн), тоді як продав $326,5 млн порівняно з $410,2 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку гривня за підсумками тижня ослабла приблизно на 0,2 грн – до близько 40,55 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу залишається вузьким.



У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ( $3,4 млрд).



Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,2 млрд та 111 млн євро, а продав $22,24 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,55 млпд та 111 млн євро, а продаж – $19,47 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2022 року, за даними НБУ, становили $25,24 млрд.