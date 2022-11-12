У Херсоні вводиться комендантська година з 17:00 до 8:00, а також обмеження на в’їзд та виїзд із міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у відеозверненні у Telegram.



"Нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя. Тому ми змушені запровадити з сьогоднішнього дня, з 17:00 години вечора і до 08:00 ранку, комендантську годину. Відповідне розпорядження підписано начальником військової адміністрації міста Херсон", – зазначив він.

До того ж вводяться обмеження на можливість в’їзду та виїзду з міста до забезпечення заходів щодо розмінування.



"Повірте, ми все робимо заради того, щоб повернути нормальне життя і в Херсон, і на всю Херсонську область", – наголосив голова ОВА.