Україна та США оголосили про будівництво малого модульного реактора

Україна та США започатковують пілотний проєкт із будівництва в Україні малого модульного реактору.

Про це повідомила посолка України в США Оксана Маркарова.

"Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи. Сьогодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактору (ММР)", – написала Маркарова.

Партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК "Енергоатом", РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи "Проєкт Фенікс", що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.