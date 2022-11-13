БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 283 6

Україна та США оголосили про будівництво малого модульного реактора

сша,україна

Україна та США започатковують пілотний проєкт із будівництва в Україні малого модульного реактору.

Про це повідомила посолка України в США Оксана Маркарова.

"Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи. Сьогодні в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактору (ММР)", – написала Маркарова.

Читайте також: У Румунії збудують перший у Європі малий ядерний реактор

Партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК "Енергоатом", РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи "Проєкт Фенікс", що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на SMR.

Автор: 

реактор (29) будівництво (2262) США (5072)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудово,ці ММР можна використовувати як маневрові потужності замість любої ТЕЦ для яких потрібне викопне паливо-вугілля,газ або мазут.
показати весь коментар
13.11.2022 20:49 Відповісти
Тобто, коли десять років тому і на протязі останніх цих 10 років в Україні призивали і волали розпочати впровадження ММР, всі технологічні рішення були ще тоді готові і випробувані, то всім було нассяти, а величні експерди з поглядами Геродотів аж захлиналися від критики. І ось опочки, натобі - все так природньо, так прийнятно ... Суки кабінетні!
показати весь коментар
13.11.2022 21:08 Відповісти
Бо чинуші в нас скуплені расісєй, подумайте, чи потрібна расісі енергетична незалежність України?
показати весь коментар
14.11.2022 08:06 Відповісти
Чому куплені - вони ними призначені туди
показати весь коментар
14.11.2022 10:47 Відповісти
Перший ММР побудують десь у 2028 році, нам лише згодом. Це поки шо перспективна технологія.
показати весь коментар
14.11.2022 09:30 Відповісти
Очень круто. Надо уже сейчас думать о мирной жизни. Сотрудничество с американцами это тебе не китаезы или кацапы.
показати весь коментар
14.11.2022 10:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 